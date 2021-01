López Obrador no descarta la creación de una red social alternativa ante la "censura" en Facebook y Twitter

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. - El Universal/El Universal via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha trasladado este miércoles que no descarta crear una red social que sirva como alternativa en México ante la "censura" de otras aplicaciones, como Facebook y Twitter.

"No vamos nosotros a dejar de reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad", ha asegurado López Obrador.

En rueda de prensa, el mandatario, que ha recalcado que el objetivo es garantizar que en México haya libertades y no censura, ha detallado que en la elaboración de esta red social podrían participar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, ha añadido que también podría incluirse a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Consejería Jurídica de la Oficina de Presidencia.

"Que se busquen opciones, alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad y para que en México no haya censura, un país sin censura. México, un país sin censura, un país de libertades", ha insistido. "Entonces, ese es un compromiso que tenemos", ha resumido López Obrador.

En este contexto, ha señalado que redes sociales como Facebook y Twitter no pueden "erigirse en la institución mundial de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos" en lo que corresponde a las redes sociales. "Eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir porque va en contra de la libertad", ha expresado.

También, ha denunciado la invasión a la intimidad que supone el uso de estas aplicaciones. "Cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras charlas familiares, las charlas con nuestros amigos", ha criticado.

El mandatario ya criticó la suspensión de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Facebook, asegurando que se trataba de la "Santa Inquisición pero para el manejo de la opinión pública". Asimismo, señaló que el bloqueo de las cuentas del magnate en redes sociales, entre las que también se encuentran Twitter o Twitch, es un "mal presagio".