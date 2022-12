López Obrador pide a Ciudad de México que no abandone la investigación del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva

Archivo - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que no abandone la investigación sobre el ataque armado contra el periodista y escritor Ciro Gómez Leyva.

"De manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedió con Ciro Gómez Leyva porque yo quiero seguir informando aquí. Es un asunto muy importante. No lo podemos dejar porque nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió", ha asegurado el mandatario en su última rueda de prensa del año.

En este sentido, ha agregado que su petición no está relacionada con que el periodista sea "famoso", sino porque el Ejecutivo tiene una política de "cero impunidad". "Lo hacemos en todos los casos", ha dicho, según ha recogido el diario 'El Universal'.

Ya el pasado lunes, López Obrador especuló con que el ataque podría haber sido llevado a cabo por "grupos contrarios" al Gobierno y alegó que el suceso podría estar relacionado con el "proceso transformador" que está impulsando el Ejecutivo.

El periodista y escritor Ciro Gómez Leyva fue objeto de un ataque armado directo en Ciudad de México cuando regresaba a su domicilio. Varios hombres a bordo de una motocicleta dispararon a poca distancia de la camioneta en la que viajaba.