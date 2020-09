López Obrador promete investigar el supuesto desvío de productos químicos hacia las redes del narcotráfico

Andrés Manuel López Obrador - Juan Boites/El Universal via ZUM / DPA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que su administración investigará el presunto desvío de productos químicos vendidos por empresas privadas para producir heroína y metanfetamina, a raíz de la información publicada por una revista.

Una investigación de 'Bloomberg Businessweek' ha seguido la pista hasta empresas estadounidenses como Avantor Inc., cuyos productos habrían sido usados en laboratorios de drogas en las dos principales regiones productoras de heroína de México durante la última década. Otra firma, Celanese Corp., perdió en sucesivos secuestros una cantidad de químicos equivalente a todos los agentes metanfetamina incautados en la frontera de Estados Unidos en 2015 y 2016.

El uso de agentes químicos adecuados es esencial para la fabricación de dos de las drogas más exportadas a Estados Unidos. La sustancia más común sería anhídrido acético, que se requiere para fabricar heroína y también se ha utilizado en México para producir cantidades industriales de metanfetamina.

"No importa si se trata de empresas estadounidenses", ha advertido López Obrador en rueda de prensa. "Pueden ser de cualquier parte del mundo, pero no lo permitiremos", ha zanjado el mandatario mexicano, que ha prometido revisar los detalles de la publicación con el cuidado de no "intervenir" en la campaña política estadounidense.