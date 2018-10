Lorent Saleh pide a la UE "avanzar" en las medidas adoptadas para revertir la situación en Venezuela

Publicado 23/10/2018 20:46:11 CET

Agradece las gestiones de España para su excarcelación: "Me dijeron 'eres un hombre libre en un país libre'"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El activista venezolano Lorent Saleh, que ha llegado este mes a España como asilado tras pasar más de cuatro años encarcelado en su país, ha reclamado un mayor apoyo de la comunidad internacional a la "lucha" contra el Gobierno de Nicolás Maduro y, en concreto, ha pedido a la Unión Europea "avanzar" en las medidas que ha adoptado para revertir la situación en Venezuela.

Saleh fue "entregado" por Colombia a las autoridades venezolanas en 2014, cuando estaba en su primer "exilio". Pasó cuatro años detenidos en 'La Tumba' y 'El Helicoide', sedes de la Inteligencia venezolana en Caracas, acusado de alterar el orden público por su participación en las manifestaciones antigubernamentales y de conspirar desde Colombia para derrocar a Maduro.

El pasado 12 de octubre fue liberado por las gestiones de las autoridades españolas. Según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, mantuvo encuentros "con miembros del Gobierno, representantes de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, colectividad española y empresas españolas".

"Es mi deber agradecer al Gobierno de España (...) Ellos hicieron posible que yo pueda estar aquí (...) Así que gracias al Gobierno, al presidente, al ministro, al secretario de Estado y al embajador por hacer las gestiones para que pudiera salir de esa celda", ha dicho Saleh en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en la Asociación de la Prensa de Madrid.

Saleh ha contado que no estaba al tanto de estas gestiones. "Yo no tenía la más remota idea de que iba a ser liberado", ha afirmado. "El día que me liberaron amanecí sintiéndome más preso que nunca, con miedo, con mucho miedo, porque días antes había sucedido un hecho terrible", ha comentado en alusión a la muerte del concejal opositor Fernando Albán.

Albán murió al precipitarse desde el décimo piso de 'La Tumba'. Para el Gobierno venezolano fue un suicidio, mientras que la oposición asegura que fue asesinado. En opinión de Saleh, aunque se quitara la vida se trata de un "asesinato del Estado venezolano" por los "niveles de terror" que provocaron sus agentes para que el concejal opositor llegara hasta ese punto.

El joven venezolano ha dicho que desconoce qué razones llevaron a su liberación. No obstante, ha confesado que sopesa la posibilidad de que la muerte de Albán precipitara los acontecimientos, debido a la "presión" que sufrió el Gobierno de Maduro en esos días de las voces que desde dentro y fuera de Venezuela exigían una investigación independiente sobre lo ocurrido.

"Fernando Albán no es el primero", ha denunciado. Saleh ha sostenido que en los cuatro años que ha pasado detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) han fallecido al menos otros cuatro reclusos, es decir, "uno por año". El objetivo es "aterrorizar a la colectividad". "No necesitas coger a todos los opositores o a todos los activistas de Derechos Humanos, sino solo a uno" que sirva de ejemplo a los demás, ha ilustrado.

Saleh ha relatado que sufrió varias "golpizas" durante su cautiverio y fue testigo de otras muchas a otros presos. En 'La Tumba' se practicaba una "tortura blanca", basada en el aislamiento absoluto, mientras que en "'El Helicoide' era todo lo contrario". "La tortura psicológica era lo peor", ha relatado, "porque puede ser que no deje marca pero sí deja huella".

AYUDA INTERNACIONAL

El líder estudiantil, hoy ya de 30 años, ha afirmado que en Venezuela se vive un "Estado de terror" que todavía "puede ir a peor". De hecho, se ha mostrado seguro de que su celda "ahora está ocupada por alguien inocente". Por ello, ha reclamado la ayuda de la comunidad internacional.

"El trabajo internacional es fundamental. Si bien es cierto que cada pueblo debe buscar su propio destino y debe atender su realidad, también es cierto que solos no podemos", ha considerado. En este sentido, ha desechado el argumento de la injerencia en asuntos internos, subrayando que "en Venezuela hay intervención desde hace muchos años" y mencionando como agentes externos a las guerrillas colombianas, los cárteles y Cuba.

Interrogado sobre el papel que debe jugar la UE en Venezuela, ha incidido en que es "fundamental": "Yo creo que la UE debe avanzar. Aquí no se trata de inventarse una fórmula mágica para ver cómo abordamos el tema de Venezuela. Hay claramente establecidos unos protocolos y unos mecanismos internacionales para garantizar y proteger los Derechos Humanos y las libertades en el mundo y nosotros lo que pedimos es que se hagan efectivos, más nada".

Saleh ha rehusado pronunciarse sobre la iniciativa de España y otros estados miembro para que la UE facilite un nuevo diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, manteniendo al mismo tiempo las sanciones dictadas por Bruselas contra la cúpula venezolana. Se ha limitado a valorar que "el Gobierno español ha pedido tajantemente la libertad de todos los presos políticos" y "no ha reconocido la Asamblea Constituyente".

GIRA EN DEFENSA DE LOS DDHH

Aunque su historia ha tenido "un final bonito", ha recalcado que aún "hay más de 400 presos políticos en Venezuela", entre los que ha aludido al también líder estudiantil Juan Requesens, y ha anunciado que dedicará este "nuevo capítulo" de su vida a batallar por su liberación.

De momento, permanecerá en Madrid, una "ciudad amigable" y propicia para el "activismo en defensa de los Derechos Humanos" en la que ha asegurado que se siente a gusto, entre otras cosas, porque no ha recibido ninguna "recomendación" de las autoridades españolas. "Me dijeron 'eres un hombre libre en un país libre'", ha revelado.

Sin embargo, ya ha anticipado una gira ante organismos internacionales para exponer la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. "Vamos a seguir adelante", ha declarado mostrándose seguro de que tarde o temprano volverá a su país: "Y no voy a regresar solo, vamos a ser miles de venezolanos los que vamos a regresar a esa tierra que tanto amamos".