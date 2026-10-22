Lula afirma que Bolsonaro se "tiró un farol" para evitar revelar su secreto bancario y acepta sus condiciones

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Paulo Lopes/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que el candidato Flávio Bolsonaro "se tiró un farol" al plantear una serie de condiciones para revelar su secreto bancario y el de sus allegados al pensar que no serían aceptadas y que "no tiene ni una carta buena, solo mentiras".

A lo largo de esta semana, Lula ha anunciado que revelará su secreto bancario, telefónico e intereses empresariales, así como los de su esposa y cinco hijos si Flávio Bolsonaro también lo hacía. Un reto que ya le planteó el presidente brasileño durante el hosco debate televisado que protagonizaron el pasado domingo.

Lula ha reprochado que Bolsonaro haya respondido inventándose "un montón de mentiras" y ha hecho un paralelismo con el popular juego de naipes brasileño Truco. "Se tiró un farol (...) No tiene ninguna carta buena, solo mentiras. Sus cartas son todas falsas", ha dicho Lula, según recoge la prensa brasileña.

"Se va a enterar de lo que es un campeón de Truco", ha dicho el presidente brasileño en un acto de campaña en Belo Horizonte, capital Minas Gerais, estado bisagra que desde el regreso de la democracia en 1985 sus resultados ha determinado el ganador de las elecciones presidenciales.

Lula acudió esta semana al Tribunal Superior Electoral (TSE) para autorizar la revelación de su secreto bancario, telefónico y fiscal de los últimos ocho años, así como el de su esposa, la primera dama Janja da Silva, y de sus cinco hijos, en caso de que Flávio Bolsonaro aceptara hacer lo mismo.

Desde el equipo de Bolsonaro han respondido planteado condiciones como incluir a los asesores más cercanos de Lula, sus mandatos anteriores, los gastos de la primera dama y Presidencia, ampliar a los negocios e intereses de otros familiares y socios, así como revelar los detalles de encuentros con figuras, como el banquero Daniel Vorcaro, ahora en prisión preventiva por fraude, entre otras peticiones.

El equipo de campaña de Lula ha adelantado que acudirá este mismo jueves a la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) para presentar una nueva declaración que se adecúe a las demandas de Bolsonaro.

El domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones en las que el candidato de la ultraderecha parte con una ligera ventaja, si bien el escenario muestra una reñida igualdad. En las últimas horas, ambas candidaturas han pedido al TSE la nulidad de la otra por diferentes abusos durante la campaña.

Cabe destacar que los dos candidatos registran altos niveles de rechazo entre el electorado por lo que el 8% que suman los indecisos y los electores que votan en blanco o nulo se antojan decisivos para la cita del domingo 25.