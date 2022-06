Lula cuestiona que haya pruebas suficientes para arrestar al exministro de Educación de Bolsonaro

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha cuestionado este jueves el arresto un día antes de Milton Ribeiro, exministro de Educación en el Gobierno de Jair Bolsonaro, bajo sospecha por supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencia, ya que "no se puede detener por detener" si no hay pruebas.

"La cárcel depende de una investigación, de pruebas. No se puede detener por detener. No. ¿Hay pruebas contra el ciudadano? ¿Está probado que robó? Hay que hacer un proceso y la Justicia decide si le detiene o no", ha argumentado.

"Yo defiendo el derecho a la defensa de todo el mundo. El derecho a la defensa es un valor monumental de la democracia en este país", ha subrayado Lula en una entrevista concedida a Radio Difusora de Manaus

"No sé si ya fue investigado, si hay una autorización de la Justicia para detener, pero que fue un mal ministro de Educación, lo fue", ha dicho Lula de Riberio, quien junto a los pastores evangelistas Gilmar Santos y Arilton Moura fue arrestado el miércoles por la Policía Federal

A finales de marzo, Ribeiro dejó su cargo como titular de Educación en medio de las sospechas de corrupción dentro del ministerio, después de que el diario 'Folha de Sao Paulo' filtrara una grabación en la que se le podía escuchar asegurar en una reunión con alcaldes que, a petición de Bolsonaro, son Santos y Moura quienes deciden cómo repartir el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación (FNDE).

A raíz de esta y otras publicaciones en las que se hacía referencia a una suerte de gabinete paralelo dentro del Ministerio de Educación, varios fueron los alcaldes y autoridades locales que denunciaron que Santos y Moura habían exigido sobornos a cambio de liberar estas partidas del FNDE.

A finales de marzo, la Policía Federal, a petición de la Procuraduría General, comenzó una investigación por estos hechos, que el Gobierno sostiene ya vienen siendo investigados desde 2021 por iniciativa del propio Ministerio de Salud.

Cuestionado por esta grabación, Ribeiro, que fue uno de los nueve cambios ministeriales dentro de la última crisis de gobierno, negó la mayor y aseguró que el presidente no pidió nunca tal cosa.