Lungu acusa a algunos líderes tradicionales de Zambia de incitar los linchamientos tras los ataques con gases tóxicos

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Zambia, Edgar Lungu, ha afirmado este viernes que algunos líderes tradicionales del país han incitado a turbas al linchamiento de sospechosos de estar detrás de una serie de ataques con gases tóxicos contra viviendas e instituciones del país.

Lungu, que ha confirmado que está sopesando crear una comisión de investigación sobre los ataques, ha indicado que un total de 50 personas han muerto linchadas por masas enfurecidas en el país, según ha informado el diario zambiano 'Lusaka Times'.

Asimismo, ha alertado de que los ataques con gases tóxicos se han extendido recientemente a zonas rurales del país y ha expresado su preocupación por el incremento de las noticias falsas y su difusión a través de las redes sociales.

Lungu ordenó en febrero que el Ejército se uniera a la Policía en la búsqueda de los responsables de los ataques y advirtió a los responsables de los sucesos de que "tienen los días contados".

"A los que me desafían como presidente: seréis los únicos responsables cuando actúe y nadie os defenderá. No podéis dañar a la sociedad y esperar que no pase nada", dijo, antes de ofrecer 250.000 kwachas (unos 15.670 euros) de recompensa por informaciones sobre los atacantes.