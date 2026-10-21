Machado pide a la población sumarse a las protestas del jueves para pedir elecciones presidenciales en Venezuela

Archivo - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Four Seasons, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado hecho un llamamiento a la población a participar en las protestas convocadas este jueves en el país sudamericano para pedir que se establezca la fecha de las elecciones presidenciales, un día después de que su partido, Vente Venezuela convocara las movilizaciones a tal fin.

Machado se ha pronunciado en un vídeo compartido a través de redes sociales contra una postura conformista ante la situación política en Venezuela tras la operación militar estadounidense de enero, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ahora sometidos a juicio en Estados Unidos.

"Los venezolanos sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que hemos perdido, lo que hemos aprendido, pero sobre todo lo que estamos decididos a hacer para llegar hasta el final, para tener una Venezuela libre a la que puedan regresar nuestros hijos y vivir con dignidad", ha dicho.

"Miren dónde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron 'esto es lo que hay'. Hubiéramos podido hacer las primarias, habríamos logrado la victoria del 28 de julio (de 2024, de las que fue excluida y a las que se presentó Edmundo González como candidato opositor). Maduro estaría enfrentando la justicia, estaríamos nuevamente hoy en las calles", ha señalado.

Así, Machado ha pedido a la población sumarse a las movilizaciones. "Ve con tus hijos, lleva tu familia, lleva tu bandera, con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre", ha esgrimido.

"Por eso, cuando te digan 'esto es lo que hay', nosotros contestamos 'sí, esto es lo que hay. Un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo'", ha manifestado. "Lo hacemos con orgullo y convicción por lo que hemos hecho, pero convencidos de lo que vamos a hacer. Que el mundo entero lo vea. Esto es lo que hay", ha sostenido.

En su mensaje en redes sociales ha insistido: "Pues sí, esto es lo que hay: una nación unida, organizada y decidida a ser libre". "Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela", ha apostillado la opositora venezolana.

La propia Machado, quien se encuentra en Panamá desde hace meses a la espera de regresar a Venezuela, planteó recientemente el 24 de julio de 2027 como fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del líder independentista Simón Bolívar.

Por su parte, Vente Venezuela ha incidido en que "este 22 de octubre Venezuela se moviliza en todos los rincones del país", unas movilizaciones convocadas en la plaza Venezuela de la capital, Caracas, a partir de las 16.00 horas (hora local).

"Salimos a las calles con tres exigencias claras e innegociables", ha esgrimido el partido en redes sociales, que ha enumerado entre las mismas "el regreso de María Corina Machado a Venezuela", "un cronograma electoral y elección presidencial en 2027" y "la libertad plena para los presos políticos" que siguen en prisiones del país.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano, algo sobre lo que Washington ha expresado su escepticismo.

El país se encuentra en estos momentos dirigido por Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y quien fue nombrada presidenta encargada tras la captura del presidente en la citada operación militar estadounidense.

Estados Unidos y Venezuela han estrechado lazos desde la llegada al cargo de Rodríguez, algo materializado en diversos acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos, y en la reunión celebrada en septiembre en Nueva York entre la presidenta encargada venezolana y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.