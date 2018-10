Macri anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley para el "salario igualitario"

Publicado 08/03/2018 17:22:09 CET

BUENOS AIRES, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente argentino, Mauricio Macri, ha aprovechado del Día de la Mujer para anunciar el envío al Congreso este mismo jueves de un proyecto de ley para imponer el "salario igualitario" en Argentina, además de otras medidas en pro de la paridad.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas", ha sostenido Macri durante el acto como motivo del Día Internacional de la Mujer. "El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país", ha defendido el mandatario.

En este sentido, ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de ley "de equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo", que como objetivo central busca lograr la paridad de los salarios de hombres y mujeres.

"Llegó el momento de que demos un paso superador y aprovechemos esta fecha para lograr avances concretos en igualdad de género e igualdad de oportunidades", ha subrayado el presidente, ofreciendo su "compromiso absoluto para avanzar en este tema".

Macri ha denunciado que "hoy son más las mujeres que no tienen trabajo o que tienen un trabajo no registrado" y ha lamentado que "las mujeres están poco representadas en los espacios de decisión", además de condenar la violencia de género. El presidente también ha adelantado que su Gobierno impulsará la ampliación de licencias por "fertilización asistida, adopción y paternidad".

El proyecto de ley, según informa el diario 'Clarín', ha sido redactado por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, y por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y ha sido supervisado por la Jefatura de Gabinete.

Según fuentes del Gobierno citadas por el diario, la futura ley "buscará la equidad de género, de oportunidades y de salario en todos los aspectos de la vida laboral y prohibir cualquier tipo de discriminación por el género o estado civil de las personas".

Asimismo, buscará "garantizar el respeto a la igualdad de género en las asociaciones sindicales" y "dar la misma protección a las mujeres que a los hombres para tareas penosas, peligrosas o insalubres". Igualmente, se adoptarán medidas que beneficiarán a las víctimas de violencia de género, como "diez días corridos de licencia por año" por este motivo.

En cuanto a las licencias por paternidad, se ampliarán de los dos días actuales hasta 15, mientras que las licencias por trámites de adopción será de hasta diez días por año, frente a los dos actuales, mientras que en los casos de fertilización se darán cinco días por año.