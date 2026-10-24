Manifestantes protestan contra una fábrica de misiles estadounidenses en Leipzig

Manifestación contra la empresa de armamento estadounidense Covenant en Leipzig - Sebastian Willnow/ dpa/dpa

LEIPZIG (ALEMANIA), 24 (DPA/EP)

Unas 400 de personas, según la Policía, se han manifestado este sábado en la ciudad de Leipzig, en el sureste de Alemania, para protestar por la instalación de una fábrica de la empresa armamentística estadounidense Covenant en el norte de la ciudad.

Los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, han recorrido a pie el centro de la ciudad con pancartas y símbolos de grupos de izquierda, así como con la bandera palestina.

La fábrica será el mayor centro de producción mundial de los misiles de crucero de largo alcance Anthem a partir de 2027. En centro abrió en octubre y tiene previsto fabricar unos 1.000 misiles en 2027 y 5.000 al año siguiente.