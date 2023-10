MAPAS | La guerra entre Israel y Hamás, contexto y situación

MADRID, 9 Oct. (EDIZIONES) -

Israel entró en guerra con Hamás tras el ataque lanzado contra el país el 7 de octubre. Los mapas aquí publicados recogen el desarrollo del conflicto y su contexto territorial.

Israel entró este sábado en una nueva guerra con Hamás después de que las milicias del movimiento islamista lanzaran uno de los mayores ataques que se recuerdan desde que asumieran en 2006 el control de la Franja de Gaza, desde donde lanzaron más de 2.200 cohetes contra el sur de Israel y grandes núcleos urbanos como Jerusalén y Tel Aviv, acompañados de una incursión de cientos de sus efectivos en las localidades fronterizas.

Mapa con la situación de la guerra el 7 de octubre - Europa Press

Esta nueva guerra culmina meses de tensión y violencia, particularmente en Cisjordania, donde han muerto decenas de palestinos en operaciones israelíes y sus poblaciones han sido objetos de ataques de colonos, como también han fallecido pobladores israelíes en ataques palestinos en localidades próximas a los asentamientos.

El último conflicto a gran escala entre ambos bandos ocurrió en mayo de 2021, once días de enfrentamientos tras semanas de tensión durante el ramadán dejaron al menos 260 muertos en Gaza y 13 en Israel.

Mapa con la situación territorial de Israel - Europa Press

Así se veía desde el espacio los fuegos causados por el ataque de hamás en Israel el 7 de octubre:

?? Fires?? in #Israel???? and the #GazaStrip???? - 7 October 2023 #Copernicus???? #Sentinel-2??? Full-size ?? https://t.co/IXJ5WGcqfw #RemoteSensing #OpenData #OSINT #Gaza Image is about 49 kilometers wide, rotated 48° clockwise pic.twitter.com/eIcg0epLCg