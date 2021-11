El marido de Zaghari-Ratcliffe entra en "territorio desconocido" al cumplir 16 días de huelga de hambre

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Richard Ratcliffe, marido de la ciudadana británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ha dicho este lunes que ha entrado en "territorio desconocido" al cumplir 16 días en una huelga de hambre que tiene como objetivo presionar al Gobierno británico para que redoble sus esfuerzos y consiga la liberación de su esposa, presa en Irán.

Ratcliffe ya llevó a cabo una huelga de hambre de 15 días, por lo que al pasar ese tiempo ha señalado que no sabe cómo llevará las próximas jornadas, según ha recogido la BBC.

"He visto los efectos físicos, he tenido las manos y los pies fríos", ha detallado, antes de aseverar que ahora está "en territorio desconocido". "No estoy hambriento, pero siento más el frío", ha agregado el marido de Zaghari-Ratcliffe, que se ha instalado frente a la sede del Ministerio de Exteriores en Londres, la capital británica, después de que las autoridades iraníes hayan anunciado la desestimación del recurso presentado contra una segunda sentencia de cárcel impuesta a la activista. La sentencia es de un año de cárcel y un año más de prohibición de salir del país y ya ha cumplido cinco años por espionaje.

El caso estaría vinculado al impago por parte de Reino Unido de una deuda histórica con Irán por 400 millones de libras (unos 473 millones de euros). Londres asegura que las sanciones a Irán impiden que se haga el pago por el reembolso de los fondos abonados por la compra de carros de combate Chieftain antes de la Revolución Islámica de 1979 y que nunca fueron entregados.

Zaghari-Ratcliffe, de 42 años y colaboradora de la Thomson Reuters Foundation, fue puesta en libertad vigilada en marzo tras cumplirse los cinco años en prisión a los que fue condenada por cargos de conspiración y espionaje.

Sin embargo, poco después fue imputada con nuevos cargos de propaganda contra la República Islámica por participar en 2009 en una manifestación frente a la Embajada británica en Londres y realizar declaraciones al servicio en persa de la BBC.

El Gobierno británico ha pedido reiteradamente su liberación y considera que su encarcelamiento es "arbitrario" y una "represalia diplomática".