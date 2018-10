Más de 70 asociaciones convocan protestas antifascistas en Chemnitz para contrarrestar a los ultraderechistas

Publicado 01/09/2018 4:16:33 CET

CHEMNITZ (ALEMANIA), 1 Sep. (DPA/EP) -

La ciudad de Chemnitz, en el este de Alemania, acogerá este sábado una manifestación antifascista con la que sus organizadores buscan mostrar que la localidad, situada en la región de Sajonia, es un lugar tolerante donde aceptan a los inmigrantes, en un intento de contrarrestar las marchas antimigratorias que varios grupos de extrema derecha han protagonizado en los últimos días.

Bajo el lema "Corazón en vez de persecución" ("Herz statt Hetze", en alemán), más de 70 organizaciones han llamado a la sociedad alemana a salir a la calle a la misma hora que lo harán las dos caras más visibles de la ultraderecha alemana, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y el movimiento islamófobo Pegida, así como el movimiento de derecha radical "Pro Chemnitz".

La contramanifestación pretende evitar que colectivos ultraderechistas "instrumentalicen" el asesinato de un joven alemán el fin de semana pasado presuntamente a manos de migrantes, una muerte a la que recurren para justificar su odio hacia ciudadanos de otros países y para llamar a la caza de "criminales extranjeros".

Entre los grupos que han convocado esta manifestación se encuentran también partidos políticos tradicionales como Los Verdes, el Partido Socialdemócrata (SPD) o la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller alemana, Angela Merkel.

"Queremos mostrar que también hay otro Chemnitz", ha indicado este viernes una dirigente del partido La Izquierda, Susanne Schaper.

Chemnitz vive desde el pasado fin de semana en un clima de creciente tensión, a raíz de que los grupos de ultraderecha empezasen a convocar manifestaciones y llamasen a "dar caza al extranjero" como respuesta al apuñalamiento de un hombre de 35 años de nacionalidad alemana presuntamente a manos de dos inmigrantes.

Por el momento, la Justicia alemana ha emitido una orden de arresto contra un sirio de 23 años y contra un iraquí de 22 años, por presuntamente apuñalar a la víctima tras mantener una discusión. La investigación sobre su supuesta implicación sigue en proceso.

La ministra de Familia de Alemania, Franziska Giffey, ha depositado este viernes en Chemnitz un ramo de seis rosas blancas en el lugar del crimen, convertido en una especie de altar improvisado en recuerdo de la víctima.

Giffey ha sido la primera representante del Gobierno de coalición que dirige la canciller Angela Merkel en acudir a Chemnitz. El este de Alemania, donde el extremismo de derecha goza de mayor aceptación entre la población que en el resto del país, es un territorio hostil para miembros del Gobierno de Merkel.

Los ultraderechistas atacan de forma constante a los partidos tradicionales y los acusan de utilizar su poder en el Gobierno para dejar entrar de forma descontrolada a los migrantes en Alemania.

Además, es habitual que cuando miembros del Gabinete de Merkel acuden a zonas de la extinta República Democrática Alemana (RDA) sean abucheados. La propia canciller, en una visita oficial al este del país, fue recibida al grito de "traidora del pueblo".

Previendo que la de este sábado pueda llegar a ser una jornada violenta, el Gobierno alemán ha enviado a Chemnitz refuerzos policiales desde Berlín, así como desde otras regiones de Alemania.

Por el momento, una carta abierta publicada en Internet en la que se recalca que los ultraderechistas no representan a Alemania ha sumado por el momento más de 270.000 apoyos.

"Este no es vuestro país. Estas no son vuestras calles. Aquí no se hace el saludo de Hitler y no se persigue a nadie por su apariencia o por su procedencia", reza la misiva en la que también se subraya que "la mayoría silenciosa no se callará nunca más".