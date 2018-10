May rehúsa aclarar durante su visita a Sudáfrica si creyó que Mandela era un "terrorista"

Publicado 29/08/2018 21:01:45 CET

LONDRES, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha rehusado aclarar, durante una visita oficial a Sudáfrica como parte de una gira regional, si compartía con el entonces Gobierno británico de Margaret Tatcher que el ex presidente sudafricano Nelson Mandela era un "terrorista" que debía permanecer preso.

El periodista Michael Crick de Channel 4 ha puesto contra las cuerdas a la líder conservadora en una entrevista realizada el martes que se ha conocido en las última horas donde la interroga sobre qué pensaba de Mandela cuando estaba preso en Robben Island por sus actos contra el régimen de Apartheid en Sudáfrica.

"¿Era usted un miembro leal del Partido Conservador? ¿Pensaba lo mismo (que Tatcher)?", pregunta Crick, a lo que May responde: "Lo importante es el apoyo que el Gobierno de Reino Unido dio en ese momento, a veces entre bambalinas y de otras formas, para asegurarnos de que veíamos el resultado que vimos con el final del Apartheid".

Crikc insiste preguntando directamente a May sobre qué hizo ella a nivel personal a favor de Mandela en momentos en los que el actual líder laborista, Jeremy Corbyn, fue detenido por manifestarse en las calles de Reino Unido exigiendo la liberación del político africano.

"Creo que sabes perfectamente que no me manifesté", responde la 'premier'. Crick incide preguntando si no se siente culpable por visitar Robben Island, donde estuvo encarcelado Mandela, cuando no hizo nada para que fuera liberado. "Lo importante es lo que hizo Reino Unido", recalca May.

No obstante, la jefa de Gobierno aprovecha la ocasión para "reconocer la inmensa habilidad política de un hombre que estuvo muchos años preso y que cuando salió de la cárcel tuvo la visión y la calma que permitieron a Sudáfrica convertirse en el país que es hoy".

Este es el primer viaje que un primer ministro británico hace al África subsahariana en cinco años. May visitará en estos tres días Sudáfrica, Nigeria y Kenia para reunirse con sus presidentes. La región, explicó antes de embarcar hacia Sudáfrica, "está a punto de jugar un papel transformador en la economía global".