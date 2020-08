Los médicos que trataron a Navalni en Rusia reivindican que le han salvado la vida

El Kremlin dice que Putin no participó en las gestiones para el traslado del opositor a Alemania

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los médicos que trataron al opositor ruso Alexei Navani en un hospital de Siberia, en el que fue ingresado de urgencia el jueves pasado por lo que su entorno atribuyó a un posible envenenamiento, han reivindicado este lunes que con su actuación le salvaron la vida.

"El Hospital de Emergencias 1 de Omsk, con grandes esfuerzos, logró salvar la vida de Alexei Navalni, no puede caber la menor duda", ha defendido el jefe médico del centro, Alexanjer Mujarovski, asegurando que el opositor fue tratado como cualquier otro paciente, según informa la agencia Sputnik.

Navalni se sintió mal mientras volaba de regreso a Moscú desde Siberia, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia al avión en que viajaba en la ciudad de Omsk, quedando ingresado en coma en la UCI con respiración asistida.

Tras ello, su portavoz, Kira Yarmish, sostuvo que este había sido envenenado con alguna sustancia que se introdujo en el te que tomó por la mañana en el aeropuerto. Sin embargo, los médicos llegaron a la conclusión de que lo que sufrió Navalni fue un trastorno metabólico provocado por una fuerte caída del nivel de azúcar en la sangre.

Finalmente, el opositor fue evacuado en un avión medicalizado fletado por la ONG Cinema for Peace el sábado a Berlín, donde continúa hospitalizado sin que hayan trascendido datos sobre su estado de salud ni un diagnóstico sobre lo sucedido.

Mujarovski ha indicado que el sábado remitió a los médicos de hospital Charité en que se encuentra Navalni una carta en la que se ofrecían a cooperar con ellos y a "proporcionar todos los datos de los análisis". El domingo les llegó la respuesta en la que, según el jefe medico, "nos daban las gracias y afirmaban que Alexei Navalni se encuentra en un estado estable y grave".

"Implicamos al laboratorio médico forense en el diagnóstico porque el diagnóstico de envenenamiento fue uno de los primeros y la ambulancia lo tenía, por eso el paciente fue llevado al departamento de toxicología", ha resaltado, según la agencia TASS.

El responsable médico ha incidido en que tras llegar al "diagnóstico correcto· se pudo proceder a estabilizar su situación y, "por deseo de los familiares" lograr que el paciente estuviera en una condición que permitiera "trasladarle de forma segura". Por otra parte, ha indicado que es muy probable que la dirección del hospital premie al personal médico que atendió a Navalni.

PUTIN NO PARTICIPÓ

Entretanto, el portavoz del Kremlin ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no participó en las negociaciones para el traslado de Navalni a Berlín.

"No participó, no es prerrogativa del presidente, es una decisión exclusivamente de los médicos que tiene que ver con el estado de salud del paciente", ha defendido Dimitri Peskov en rueda de prensa. El portavoz del Kremlin ya había advertido cuando aún Navalni estaba hospitalizado en Omsk que su evacuación fuera del país era una decisión que debían tomar los médicos que le trataban y no de carácter político.

Navalni se ha convertido en los últimos años en la cara más visible de la oposición al presidente ruso, encabezando numerosas protestas y siendo detenido en repetidas ocasiones.