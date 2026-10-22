Meloni anuncia un acuerdo con los transportistas para desplegar ayudas para combustibles

Archivo - La primera minista italiana, Giorgia Meloni, durante una rueda de prensa. - Francesca Bolla/AGF via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este jueves que su Ejecutivo ha logrado alcanzar un acuerdo con las asociaciones de transportistas, que mantienen bloqueos de carreteras las últimas jornadas en el sur del país, para desplegar ayudas para combustibles por valor de 540 millones de euros.

"Se ha firmado en las últimas horas un acuerdo con las asociaciones del transporte por carretera, con las que, por otra parte, siempre hemos mantenido un diálogo", ha afirmado la dirigente italiana en un vídeo difundido en redes sociales en el que agradece la "colaboración" a estos sectores durante "meses difíciles".

"Lo que se ha firmado no son promesas, sino recursos que ya están llegando al sector. El Ministerio de Transportes ya ha comenzado a efectuar los pagos", ha señalado, indicando que el acuerdo lo ha cerrado el vice primer ministro y titular de Transportes, Matteo Salvini.

De esta forma, ha detallado que en cuestión de días recibirán "un anticipo del crédito fiscal por el gasóleo correspondiente al período de marzo a agosto de 2026", un importe que cubrirá el Ejecutivo. "Las comprobaciones se realizarán después, porque quienes trabajan no pueden quedarse parados esperando a la burocracia", ha apuntado.

Meloni ha incidido que a partir de noviembre se financiarán ayudas atrasadas a transportistas y a los 434 millones ya asignados se añadirán otros 106 millones. A estas cifras que viene manejando el Ejecutivo italiano las últimas fechas, la dirigente ha señalado que estudiará la posibilidad de aplazar el pago de las cuotas de los contratos de leasing o la adaptación obligatoria de determinados tipos de contratos, otras demandas que reclama el sector y que se estudiarán en un Consejo de Ministros extraordinario convocado este mismo jueves.

Sobre las ayudas al campo y a la pesca, la primera ministra ha señalado que los pagos llegarán de forma inmediata, apuntado a que se destinarán 60 millones en ayudas directas para compensar el coste del gasóleo, lo que en la práctica llevará a una rebaja de 45 céntimos por litro. En cuanto al sector pesquero, recibirá 10 millones de euros en ayudas.

PIDE LEVANTAR LOS BLOQUEOS EN CARRETERAS

Con este paso, la dirigente italiana ha exhibido capacidad de diálogo y gestión para conseguir "respuestas inmediatas" ante las dificultades que atraviesan trabajadores y familias italianas. Del mismo modo, ha señalado que este acto de "responsabilidad" del Gobierno debe ser correspondido por los sindicatos transportistas.

"En algunas zonas, unos pocos grupos siguen bloqueando las carreteras y no se limitan a eso. Amenazan a quienes quieren trabajar y pinchan los neumáticos de los camiones de sus compañeros. Esto no es una protesta, es intimidación", ha afeado.

De esta forma, ha advertido de que no se tolerarán estas actitudes, incidiendo en que "los propios transportistas, comerciantes, agricultores, alcaldes e instituciones de todos los colores políticos" piden levantar los bloqueos, subrayando que "quienes pagan las consecuencias, como siempre, no son los poderosos, sino la gente corriente".

Frente a esto, Meloni ha avisado de que las autoridades usarán "todos los instrumentos legales" disponibles para levantar los bloqueos, "incluidas las disposiciones del decreto de seguridad que tipifican como delito el bloqueo de carreteras". "Este Gobierno respeta plenamente a quienes quieren manifestarse y escucha a quienes piden ayuda dentro del marco de las normas. Pero también tenemos el deber de hacer cumplir las leyes y de no dejarnos chantajear por quienes utilizan la violencia como instrumento de presión", ha resumido.

Hasta la jornada de este jueves los transportistas italianos mantienen bloqueos de carreteras en zonas del sur del país en un intento de lograr ayudas suficientes que permitan paliar los efectos sobre el sector del aumento del precio del diésel.

Los bloqueos y las protestas continuaban durante este jueves en las regiones de Campania y Calabria, que han visto durante días cortadas sus principales carreteras, lo que ha provocado problemas de desabastecimiento en tiendas y supermercados, especialmente en la ciudad de Nápoles.