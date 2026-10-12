Un menor muerto en un ataque saudí en el norte de Yemen

Archivo - Explosión en Yemen (archivo) - Murad Abdo / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha muerto y otras dos personas más han resultado heridos en un ataque de Arabia Saudí sobre el distrito de Baqim, en la provincia de Saada, en el norte de Yemen, según ha informado la agencia de noticias oficial yemení, Saba, controlada por los hutíes yemeníes. Entre los heridos en el ataque perpetrado en la localidad de Bani al Harith hay un hombre y una mujer.

El portavoz militar de los hutíes yemeníes, Yahya Sari, ha informado de 119 ataques de aviones de combate que despegaron de las bases saudíes de Jamis Mushait y Taif. Los ataques tenían como objetivo las provincias de Al Yauf, Taiz, Saada, Marib, Lahj, Al Baida e Ibb.

"El número total de ataques aéreos y con misiles de la agresión saudí desde que comenzó la escalada contra nuestro país asciende a 2.177", ha explicado Sari.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.

La escalada ha derivado en los últimos días en ataques de los hutíes contra aeropuertos civiles de Arabia Saudí, como el del pasado 10 de octubre en el que murieron doce personas en el Aeropuerto Internacional de Riad, que ha cerrado sus instalaciones hasta el próximo sábado.