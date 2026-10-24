Al menos 1.500 palestinos desplazados en una operación militar israelí de represalia en Hebrón

Banderas israelíes en un edificio palestino de la ciudad de Hebrón (Cisjordania) - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 1.500 personas han tenido que huir de sus hogares este sábado como consecuencia de una amplia operación militar israelí en la localidad de Hebrón, en Cisjordania, asediada desde el viernes tras la muerte de dos militares israelíes a manos de dos palestinos que fueron abatidos.

El gobernador de Hebrón, Jaled Dudin, ha explicado que hay más de 200 familias desplazadas y decenas de personas que tienen que pasar la noche al raso, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA. La gobernación de Hebrón ha declarado el estado de emergencia en la ciudad y ha constituido una comité de gestión de crisis para organizar la asistencia a las familias desplazadas.

El alcalde de Hebrón, Yusef al Yaabari ha advertido de que la operación militar israelí pretende que otras 2.500 personas salgan de sus viviendas en dos barrios más de la ciudad, los mismos en los que vivían los presuntos atacantes, identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba. El Ejército israelí estima que hay unos 2.000 miembros del clan Yaaba en la zona y vincula a este clan con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han permitido abandonar la zona a los civiles que "han pedido la evacuación" siempre a través de controles militares y después de un minucioso registro e interrogatorio de seguriad.

Así, han confirmado al menos 200 registros en Hebrón sin que hasta el momento se hayan hallado armas. Sí han sido detenidas diez personas para ser interrogadas.

El viernes el Ejército ya informó de que la operación durará varios días y que está "concentrada en la zona en la que operaban los terroristas". Los militares han marcado con una X en la puerta las casas que han sido ya evacuadas.

Las calles están desiertas y no hay coches excepto por los vehículos militares israelíes. En una de las casas ondea una bandera isarelí, aparentemente en uno de los inmuebles controlados por el Ejército.

Las autoridades israelíes han explicado que los inmuebles que han sido demolidos estaban construidos ilegalmente en la Zona C e Cisjordania, la que está bajo pleno control israelí y en la que no se han emitido licencias de construcción desde hace años. También apelan a "motivos de seguridad".