Confirmadas múltiples víctimas mortales y un detenido por un tiroteo en unos grandes almacenes de El Paso

Grandes almacenes de Walmart de El Paso donde ha tenido lugar un tiroteo - GOOGLE MAPS

Al menos una persona se encuentra bajo custodia policial en relación con un tiroteo ocurrido este sábado en unos grandes almacenes Walmart de El Paso (Texas) que ha dejado "múltiples" víctimas mortales, según ha confirmado el portavoz de la Policía de la ciudad, Enrique Carrillo.

Previamente, fuentes de la cadena KTSMTV habían informado de al menos 18 heridos y la oficina del alcalde de la ciudad, Dee Margo, había informado de tres detenidos.

El incidente ha comenzado alrededor de las 11 de la mañana del sábado, hora local (las 18.00 en España), cuando la Policía recibió un aviso para intervenir en la zona a las afueras del centro comercial Cielo Vista.

El incidente todavía no se ha resuelto, según han confirmado las mismas fuentes, y la Policía está rastreando varios puntos de la ciudad, entre ellos el propio centro comercial.

Los detalles sobre las circunstancias del tiroteo no se conocieron de inmediato.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.