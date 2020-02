Al menos 19 niños muertos por el ataque aéreo del sábado en el norte de Yemen

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ataque aéreo perpetrado el sábado en la localidad de yemení de Al Jawf, atribuido a la coalición que lidera Arabia Saudí, se cobró la vida de al menos 19 niños, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que ha llamado a poner fin a esta "brutal guerra".

Al menos 31 personas murieron en el bombardeo, que según UNICEF dejó también 37 víctimas menores de edad. En concreto, se trata de 19 niños fallecidos y otros 18 heridos, según un comunicado difundido este jueves por la agencia de Naciones Unidas.

"UNICEF is sad to confirm that the recent attack in Al-Jawf, north of Yemen, on 15 February, took the lives of 19 children (eight boys and 11 girls) and injured another 18 (nine boys and another nine girls)."https://t.co/w1W7uBUATr