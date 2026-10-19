Al menos 28 heridos, entre ellos cerca de una veintena de policías, en una nueva jornada de protestas en Albania

Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios frente al Ministerio de Educación en Tirana, Albania. - Vlasov Sulaj / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 28 personas han resultado heridas este domingo, en su gran mayoría agentes de las fuerzas de seguridad, durante los disturbios y enfrentamientos registrados en Tirana, la capital de Albania, según ha informado el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social del país a través de la agencia estatal de noticias ATA.

Del total de heridos en esta última jornada, 23 fueron atendidos en el Hospital Universitario de Traumatología, entre los que se encuentran 17 agentes de Policía, un manifestante menor de edad, un representante de los medios de comunicación y cuatro transeúntes.

Otras cinco personas --dos policías y tres manifestantes-- buscaron asistencia en el Centro Hospitalario Universitario Madre Teresa. Las autoridades sanitarias han precisado que, desde el inicio de la escalada de tensión el pasado 13 de octubre, 14 personas permanecen hospitalizadas bajo tratamiento continuo.

La violencia se ha recrudecido especialmente con el asalto a la comisaría número 3 de Tirana, donde grupos de encapuchados han atacado el edificio lanzando cócteles molotov, material pirotécnico y piedras.

El director general de la Policía Estatal, Skender Hita, ha confirmado a la citada agencia que diez agentes resultaron heridos en este ataque, subrayando que las víctimas formaban parte del cordón de seguridad de las instalaciones y no habían participado en los operativos de días anteriores. "Quiero ser muy claro con todos. Un ataque a una comisaría no es una protesta", ha advertido Hita, quien ha instado a los manifestantes pacíficos a distanciarse de los violentos.

Esta nueva espiral de altercados se enmarca en las movilizaciones ciudadanas iniciadas para denunciar el elevado coste de la vida, las deficiencias en el sistema educativo y la corrupción gubernamental.

La tensión en las calles choca frontalmente con la postura del primer ministro albanés, Edi Rama, quien este domingo ha rechazado presentar su dimisión, advirtiendo de que su eventual salida del Gobierno en este momento comprometería las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

"No es una cuestión de mi poder. (...) Lo que está en juego es la mesa de negociación con la Unión Europea", ha aseverado Rama en una retransmisión pública, argumentando que una interrupción institucional retrasaría durante años el progreso del país balcánico.

El mandatario ha tendido la mano para reunirse con los manifestantes en la sede del Gobierno o en las universidades para escuchar sus reivindicaciones, aunque ha dejado claro que el Estado responderá a quienes sigan recurriendo al lanzamiento de explosivos e intenten imponer sus demandas a través del caos y la violencia.