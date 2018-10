Al menos tres muertos, entre ellos el atacante, en un tiroteo durante un campeonato de videojuegos en EEUU

Actualizado 27/08/2018 9:41:38 CET

NUEVA YORK, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras once han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en un centro comercial de Jacksonville, en el estado norteamericano de Florida, durante un campeonato de videojuegos, según la cadena de televisión local WJXT, que ha informado de que el tirador se ha suicidado tras el ataque.

"Hay un sospechoso muerto en el lugar de los hechos. En este momento se desconoce si hay un segundo sospechoso", ha informado la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de su cuenta en Twitter (@JSOPIO) poco después del suceso. Según las fuerzas de seguridad, su cuerpo ha sido hallado junto al de otras dos víctimas.

El sheriff de Jacksonville, Mike Williams, ha informado de que el autor de los disparos ha sido identificado como Daviz Katz, un joven de 24 años procedente de Baltimore, ha señalado que éste se encontraba en la localidad para participar en el campeonato y ha confirmado en tres el número total de muertos, que según informaciones preliminares eran cuatro.

Asimismo, Williams ha explicado que Katz se ha quitado la vida poco después de abrir fuego y ha aseverado que las autoridades federales y locales se encuentran registrando su vivienda de Baltimore.

Los heridos, nueve de ellos de bala, han sido trasladados al Memorial Hospital --donde tres de ellos se encuentran estables-- y al UF Health Hospital --donde una persona presenta heridas de gravedad y otras cinco están fuera de peligro--. Otras dos personas han resultado heridas tratando de escapar de la zona, según varios medios locales.

El sheriff ha destacado que los primeros agentes llegaron a la zona tan sólo dos minutos después de recibir la primera llamada de emergencia. "Estamos encontrando a muchas personas escondidas en zonas cerradas de The Landing. Os pedimos calma. Quedaos donde estáis escondidos. Los SWAT (fuerzas especiales) están realizando un registro metódico dentro de The Landing. Llegaremos a vosotros. Por favor, no vengáis corriendo", ha añadido la Oficina del Sheriff en otro mensaje.

Los agentes, que han acordonado la zona y han evacuado el centro comercial, no han hallado ningún otro sospechoso hasta el momento, tal y como ha recogido la citada cadena estadounidense.

Las autoridades han indicado que el tiroteo comenzó en una sala de juegos, GLHFGameBar, donde se celebraba una competición oficial del videojuego de simulación de fútbol americano Madden NFL 19. En la retransmisión del evento a través de Twitch se pueden escuchar los disparos, aunque no hay transmisión de imagen.

"Somos conscientes de que hay un vídeo en las redes sociales. Tenemos ese vídeo (...) Pedimos a aquellos que tengan más material de este tipo o información que por favor se pongan en contacto con nosotros", ha solicitado Williams.