Al menos dos heridos por un incendio en un rascacielos en Hong Kong

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas después de registrarse un virulento incendio en un rascacielos en construcción ubicado en el barrio de Kowloon, uno de los principales distritos comerciales de Hong Kong.

El incendio ha comenzado pasada la madrugada (hora local) en unos de los andamios colocados en el edificio, un antiguo club para regatistas que fue demolido en 2018 y cuyas obras lleva a cabo la empresa Empire Group, según ha informado 'South China Morning Post'.

BREAKING: Major fire breaks out in Hong Kong.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/VXnvceX0dN