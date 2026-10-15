Al menos dos militares muertos en un ataque en una zona minera de Chad

Un militar chadiano - Tsgt Katelynn Moeller/U.S. Air / Zuma Press / Euro

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares chadianos han muerto y otros nueve han resultado heridos en un ataque perpetrado este miércoles en una zona minera del norte del país y que el Ejército atribuye al grupo armado Comité de Autodefensa de Miski.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Chad ha informado este jueves de que las once víctimas son miembros de la denominada Brigada Minera, desplegada para proteger un yacimiento de oro cerca de la localidad de Miski, en la región de Borkou, donde tuvo lugar el asalto.

Así lo ha dicho en un comunicado recogido por el portal Tchad Infos y la agencia de noticias APA donde ha denunciado el suceso como una violación de los acuerdos suscritos en abril del pasado año entre el Comité de Defensa de Miski y el Gobierno.

El pacto, firmado tras siete años de conflicto, incluía un alto el fuego, la amnistía y la integración en el Ejército para los miembros de esta milicia, así como la suspensión temporal de las actividades mineras y el compromiso del Gobierno central de revisar los beneficios derivados de la extracción de oro.

El portavoz militar, Chanane Issakha Aghenkh, ha instado así al Comité a "deponer inmediatamente las armas" y ha advertido de que "el incumplimiento de esta orden se considerará un acto de rebelión".