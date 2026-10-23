Al menos dos muertos y seis heridos en ataques en Yeme de la coalición liderada por Arabia Saudí, según un portavoz hutí

Archivo - Daños provocados por un ataque aéreo atribuido a fuerzas saudíes contra un mercado en Taiz, Yemen - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades designadas por la insurgencia hutí de Yemen han denunciado este jueves la muerte de dos personas y las lesiones causadas a otras seis, incluidos tres menores de edad, en una serie de ataques atribuidos a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí.

El portavoz de la cartera hutí de Salud, Anis Alasbahi, ha denunciado en redes hasta cuatro ataques. El más letal, según ha detallado, ha tenido lugar en Az Zaazi, en el sur de la suroccidental provincia de Taiz, donde una persona ha muerto y otras cuatro "han resultado heridas, incluidos un niño y una niña" tras una vivienda particular. Asimismo, ha advertido que los otros dos heridos se encuentran en "estado crítico" y han ingresado en un hospital.

Por otro lado, otro ataque atribuido a las fuerzas de la coalición liderada por Riad ha dejado una mujer muerta y una niña herida y hospitalizada, tras el impacto de un bombardeo en la vivienda en la que se encontraban en la aldea de Al Majham, en el distrito de Azmán, situado a escasos kilómetros de la frontera entre la gobernación de Hajja y Arabia Saudí.

Estos ataques, ha alegado el vocero hutí, "constituyen una violación flagrante del Derecho internacional Humanitario y se suman a la serie de crímenes de guerra cometidos por la agresión contra la población civil en Yemen".

Además, apenas unas horas después, el propio Alasbahi ha alertado de otro ataque de la coalición también en el noroeste del país y a escasos kilómetros, concretamente en el área de Munabi --limítrofe con territorio saudí-- donde ha resultado herido un hombre, según el portavoz de Salud hutí, por disparos de guardias fronterizos saudíes.