Al menos un muerto y 33 heridos tras un ataque aéreo ruso sobre un edificio residencial en Zaporiyia

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la región ucraniana de Zaporiyia, Yuri Malasjo, ha informado este miércoles de que una persona ha muerto y otras 33 han resultados heridas tras un ataque aéreo lanzado por las fuerzas rusas sobre un edificio residencial.

"Actualmente se sabe de 33 heridos y una persona fallecida", ha contado Malasjo, quien ha añadido de que se tiene conocimiento de algunas personas podrían estar bajo los escombros. "Hay información de que puede haber (...) una pareja de ancianos", ha precisado, según recoge la agencia Ukrinform.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se ve el impacto del misil sobre el edificio, situado en un "área residencial donde vive gente común".

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU