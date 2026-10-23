Al menos un muerto, un centenar de heridos y miles de vuelos cancelados por el tifón 'Champi' en Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de un tifón aproximándose a Taiwán. - Cover Images / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto, más de 170 personas han resultado heridas y miles de vuelos han tenido que ser cancelados este viernes en Taiwán ante la inminente llegada del tifón 'Champi' sobre la isla, donde unas 70.000 viviendas han sufrido un corte del suministro eléctrico que está siendo solventado.

Las autoridades han anunciado el cierre de los colegios y han alertado de que el tifón --que sigue avanzando y podría tocar tierra a lo largo de la jornada-- afecta a la práctica totalidad de la isla. De momento, unas 20.000 viviendas siguen sin luz, según informaciones de la agencia de noticias CNA.

Así, ha señalado que más de 2.600 personas han sido evacuadas de zonas montañosas y han advertido de que se registrarán fuertes vientos y lluvias torrenciales, por lo que han emitido una alerta a la población, especialmente a los residentes de zonas costeras, a los que han instado a buscar refugio.

El tifón se desplaza con rachas de viento de unos 191 kilómetros por hora cerca de su centro, tal y como indican los datos de la Administración Central de Meteorología de Taiwán.

La trayectoria actual apunta a que pasará muy cerca de la costa noreste de Taiwán, girará hacia el norte en dirección a la costa continental china y, finalmente, se desplazará hacia el sur de Japón.