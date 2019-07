Al menos 33 muertos en un incendio provocado en un estudio anime de Kioto

Al menos 33 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas, varias de ellas en estado grave, como consecuencia de un incendio provocado en un estudio de anime de la ciudad de Kioto, según ha informado la cadena de televisión local NHK.

Las autoridades locales han confirmado el balance de 33 muertos y 36 heridos rescatados con vida por los servicios de emergencia y los bomberos, que han tardado casi cinco horas en apagar las llamas.

El hombre que ha provocado el incendio ha echado un líquido inflamable que se cree que sería gasolina en el edificio y le ha prendido fuego. El individuo ha resultado herido y permanece ingresado en un hospital bajo custodia policial. La Policía investiga el caso como un incendio provocado.

El incendio ha comenzado en torno a las 10.30 (hora local) y se ha extendido rápidamente por las tres plantas del estudio propiedad de la empresa de animación Kyoto Animation en la ciudad de Kioto. Los bomberos han desplegado 30 camiones autobombas y finalmente han logrado apagar las llamas pasadas las 15.00 horas.

En el momento del incendio, en el interior del inmueble se encontraban 73 empleados, según la Policía. El edificio tiene una oficina en la primera planta y el taller de producción de dibujos animados en la segunda y en la tercera. En las escaleras que conectan las tres plantas los bomberos han encontrado a once personas muertas.

El presidente de Kyoto Animation, Hidaeki Hatta, ha declarado a la prensa que su productora ha recibido mensajes de correo electrónico con amenazas de muerte en varias ocasiones y que cada vez que se ha recibido uno de estos mensajes se ha puesto en conocimiento de los abogados de la firma.

"No decimos que recibamos mensajes de protesta a diario pero ha habido muchas amenazas de muerte que han llegado por mensajes de correo electrónico", ha señalado, según informa la cadena de televisión local NHK.

