Al menos un muerto y ocho heridos en un ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudí

Archivo - Aviones de la aerolínea de bandera de Arabia Saudí en la pista del aeropuerto internacional de Yeda - Budrul Chukrut / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas de diversa consideración a causa de un ataque perpetrado a última hora del miércoles contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudí, según ha informado la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) del país.

En un comunicado, el organismo ha detallado que el fallecido es un residente en el país y que los heridos presentan cuadros clínicos que oscilan entre "leves y críticos". Todos los afectados han sido trasladados de inmediato a centros hospitalarios para recibir la atención médica necesaria. Asimismo, las autoridades han indicado que el ataque ha causado daños materiales en las instalaciones aeroportuarias, cuya magnitud "se está evaluando actualmente".

El incidente se produce en un contexto de grave deterioro de la seguridad en el país como consecuencia del repunte de las tensiones derivadas de la guerra en el vecino Yemen. Ante esta escalada, el Gobierno de Estados Unidos ha ordenado este mismo miércoles la "salida ordenada" de todo el personal no esencial de sus misiones diplomáticas y de sus familiares en territorio saudí.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, ha justificado la medida de evacuación advirtiendo de que la insurgencia hutí --respaldada por Irán-- ha "intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes".

En paralelo a la ofensiva contra el aeropuerto de Dammam, Riad ha notificado en las últimas horas otro letal ataque contra el estratégico campo petrolífero saudí de Shaybah. El impacto de los restos de un dron de combate, interceptado inicialmente por las defensas aéreas, golpeó un vehículo de contratistas, causando la muerte de dos trabajadores --un ciudadano filipino y un nepalí-- y dejando heridos a otros dos operarios.

ATAQUE EN ADÉN Y OFENSIVA HUTÍ

Por su parte, los rebeldes hutíes han reivindicado este miércoles un nuevo ataque con un misil balístico contra objetivos militares de Arabia Saudí, en este caso en el aeropuerto de la ciudad yemení de Adén (sur). "Nuestras Fuerzas Armadas han atacado con éxito con un misil balístico un centro de operaciones del enemigo saudí (...), el ataque ha sido preciso y directo", ha aseverado el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari.

Los hutíes llevan semanas redoblando su campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares de las autoridades yemeníes, que a principios de octubre anunciaron una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios capturados por los rebeldes.