Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial de Seúl

Archivo - Imagen de archivo de Policía de Corea del Sur - Jintak Han / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca registrado en un centro comercial del barrio de Incheon, en el oeste de Seúl, la capital de Corea del Sur, según han informado las fuerzas de seguridad surcoreanas.

El principal sospechoso es un hombre de 59 años que atacó a varias personas con varios cuchillos sobre las 13.40 horas (hora local) mientras se desplazaba por una escalera mecánica entre el segundo sótano --donde se encuentra un supermercado Homeplus-- y la segunda planta.

El hombre ha sido reducido por los clientes y posteriormente detenido por agentes de Policía, que se encuentran interrogándolo, tal y como ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Las ocho víctimas han sido trasladadas de urgencia a varios hospitales de la zona. Entre ellas se encuentra una mujer de 20 años que ha sufrido un paro cardiaco.