Al menos once muertos tras volcar un autobús en Irán

Archivo - Ambulancia en Irán (archivo) - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y 24 más han resultado heridas tras un accidente de autobús ocurrido en una autopista al suroeste de Teherán, la capital de Irán.

El incidente ha ocurrido en la carretera que comunica Hamedán con Savé, concretamente cerca de esta última ciudad, ubicada en la provincia de Markazí, a unos 100 kilómetros al suroeste de la capital, informa la prensa iraní.

Entre los fallecidos hay ocho hombres y tres mujeres. Un tribunal ha emitido ya una orden para investigar el accidente, en el que el vehículo volcó, según ha informado la Fiscalía del condado de Savé.

En el vehículo, que cubría la ruta entre Kermanshá y Teherán, viajaban 35 personas.