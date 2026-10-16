Al menos tres muertos y decenas de heridos en nuevos ataques de Rusia contra zonas de Járkov y Volinia

Archivo - Imagen de archivo de un edificio tras un ataque de Rusia en Ucrania. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este viernes de que al menos tres personas han muerto y decenas han resultado heridas en nuevos ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad de Rusia contra un mercado de Járkov, en el noreste de Ucrania, y en las inmediaciones de la sede de una empresa en Volinia, en el noroeste del país.

Los ataques contra Járkov han dejado de momento dos muertos y al menos 17 heridos, según ha indicado el gobernador de la provincia, Oleg Sinegubov. Las víctimas mortales son una mujer de 71 años y un hombre de 58. "Mis más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos", ha explicado en un comunicado.

"Los drones desplegados por el enemigo han atacado los distritos de Osnovianski, Shevchenkivski y Industrialini, en el centro de la ciudad. "Uno de los ataques ha afectado al sistema energético. Estamos haciendo todo lo necesario para hacer frente a las consecuencias y restaurar el suministro de servicios que son de vital importancia para la población", ha señalado Sinegubov.

El alcalde de la ciudad, Igor Terejov, ha lamentado lo sucedido y ha confirmado que los drones han alcanzado un mercado e infraestructura energética y de transporte.

Por su parte, el gobernador de Volinia, Roman Romaniuk, ha alertado de que una persona ha muerto y ocho han resultado heridas por los ataques del Ejército ruso en las inmediaciones de las instalaciones de una empresa en Manevichi. Romaniuk ha indicado que los ataques han dejado a cerca de 370.000 personas sin luz.