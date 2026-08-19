Al menos tres muertos y un herido tras la detonación de un artefacto explosivo israelí en el sur de Líbano

Varias personas inspeccionan daños tras un ataque israelí en Ansar, en el sur de Líbano - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y una cuarta ha resultado herida este miércoles tras la detonación de un artefacto explosivo colocado por el Ejército israelí entre las localidades de Maifadun y Zautar al Sharqiya, en el sur de Líbano, a lo largo de la "línea amarilla", que sirve para delimitar la zona ocupada por Israel.

Los cuatro jóvenes viajaban en un tuk-tuk cuando se produjo la explosión de los artefactos, colocados por las tropas israelíes para bloquear la carretera entre ambas localidades, según ha recogido el diario libanés 'L'Orient-le Jour'.

Los equipos de la Defensa Civil libanesa han trasladado a las víctimas mortales --identificadas como Hasan Yasin, Ali Murtada Hasan Said y Ali Abbas Rihan-- a hospitales cercanos en la región de Nabatiye, al igual que a la otra persona herida, cuya identidad se desconoce por el momento.

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este mismo miércoles de que casi 4.350 personas han muerto y más de 12.300 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur, en el marco del incremento de los ataques israelíes pese al alto el fuego en vigor.