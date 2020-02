Merkel descarta involucrarse en la carrera de la CDU para buscarle sucesor

Publicado 19/02/2020 17:22:33 CET

BERLÍN, 19 Feb. (DPA/EP) -

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha asegurado que no tomará partido en la carrera interna de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) para decidir quién encabezará el partido de cara a las elecciones legislativas de 2021 tras la renuncia de Annegret Kramp-Karrenbauer.

"Mi experiencia me dice que los predecesores deben quedarse al margen de estas cosas", ha dicho Merkel durante una rueda de prensa junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, en Berlín. "Eso es lo que haré", ha sentenciado, según recoge la agencia Bloomberg.

La canciller, no obstante, ha aclarado que esta discreción no implica que no vaya a entablar discusiones con el futuro líder.

Kramp-Karrenbauer renunció al liderazgo de la CDU ante la polémica abierta en el estado de Turingia, donde un político liberal se hizo con el gobierno gracias al voto de los representantes del partido de Merkel y de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

El primero en salir a la palestra ha sido Norbert Roettgen, un antiguo ministro que preside ahora la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag y que ya se ha reunido con Kramp-Karrenbauer.

La líder saliente también se ha visto con el actual titular de Sanidad, Jens Spahn, y el diputado Friedrich Merz y tiene previsto reunirse con la primera ministra de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, todos ellos potenciales candidatos.