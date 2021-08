México inicia su consulta sobre el "esclarecimiento" de posibles delitos de corrupción de sus expresidentes

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

México ha dado este domingo el pistoletazo de salida a una consulta popular en el que la ciudadanía deberá decidir si comienza un llamado "proceso de esclarecimiento" de una serie de decisiones políticas tomadas por los presidentes del país desde 1988 a 2018, que según el Gobierno fueron cometidas como parte de un supuesto delito de corrupción.

La consulta fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afecta a los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción nacional (PAN, centroderecha); y Enrique Peña Nieto, que recuperó la presidencia para el PRI.

El procedimiento no está exento de problemas. La pregunta a la que se enfrentan los votantes no es demasiado nítida porque no detalla el llamado "proceso de esclarecimiento" y no se espera que vote el electorado suficiente para que el resultado cuente. E incluso si ocurre este escenario, la consulta no desembocará por sí sola en la imputación de los exmandatarios.

De hecho, el propio López Obrador adelantó que él votará en contra para evitar que se considera como una "venganza" contra sus adversarios políticos y porque propone una especie de "punto final", para evitar la corrupción en el futuro.

Con todo, la consulta popular pretende abordar las incontables críticas de la población mexicana contra la gestión de sus gobiernos.

De hecho, más de dos millones de personas firmaron una petición el año pasado a favor de investigar a los expresidentes, entre ellas víctimas del fallido rescate bancario de FOBAPROA de 1995, de la represión policial de manifestantes en 2006 en San Salvador Atenco, de la guerra militarizada contra las drogas y de la desaparición en 2014 de un grupo de estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotzinapa.

Es por eso que AMLO ha instado a la población mexicana a participar en la consulta popular y dar su opinión, ya sea favor o en contra de que se juzgue a los exmandatarios. "Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar, hay que dar la opinión que se tenga en cualquier sentido, como mujeres como hombres libres, porque es democracia", ha dicho.

Además, ha recordado que en marzo tendrá lugar una consulta revocatoria sobre su propio mandato, tal y como "está establecido cada tres años". "Porque el pueblo pone y el pueblo quita, entonces yo me voy a someter a la revocación de mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo continúe o que renuncie", ha matizado.