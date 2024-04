Michel avisa a Georgia de que la ley de agentes extranjeros le aleja de la UE

BRUSELAS, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha mandado este miércoles un mensaje de aviso a las autoridades de Georgia sobre sus intenciones de aprobar la ley de agentes extranjeros, al señalar que no es "coherente" con el acervo comunitario y que aleja a Tiflis de su objetivo de entrar en la Unión Europea.

"Déjenme ser claro: el proyecto de ley de Transparencia e Influencia Extranjera no es coherente con las aspiraciones comunitarias de Georgia y camino a la adhesión. Le sitúa lejos de la UE y no más cerca", ha señalado en un mensaje en redes sociales el ex primer ministro belga.

En este sentido, Michel ha recordado que el pueblo georgiano ha "elegido" el camino europeo y es por ello que los líderes de los 27 dieron el paso de reconocer el estatus de candidato a ingresar en el bloque, en la mayor señal de apoyo europeo hasta la fecha con Tiflis.

No obstante, el debate sobre el proyecto de ley ha generado grandes tensiones tanto fuera como dentro del Congreso georgiano, donde el líder del opositor Partido de los Ciudadanos de Georgia, Aleko Elisashvili, ha propinado este lunes un puñetazo en la cara al líder del partido gubernamental Sueño Georgiano, Mamuka Mdinaradze.

La cuestión ha provocado nuevas manifestaciones multitudinarias que se han saldado con al menos 14 detenidos. En particular, este proyecto de ley obligará a registrarse como "agentes de influencia extranjera" a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior.

La norma es criticada por considerar que mermará la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la población georgiana, afirmando sus detractores que se asimila a leyes vigentes en Rusia.