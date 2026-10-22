Milei redobla sus ataques contra Sánchez y le tacha de "ladrón", "liberticida" y "autoritario"

October 21, 2026, Madrid, Spain: Javier Milei, President of the Argentine Republic attends an informative breakfast organized by Nueva Economía Fórum in Real Casino in Madrid - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a cargar en las últimas horas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien tacha de "ladrón", "liberticida" y "autoritario" en una entrevista concedida durante su visita a Madrid para participar en un foro y mantener reuniones con las autoridades locales.

Milei, tras llamar "dictador" a Sánchez durante sus comparecencias del miércoles -- que el Gobierno español denunció como "insultos y calumnias" merecedores de la "más enérgica condena" --, ha reiterado en una conversación con el diario uruguayo 'El Observador' sus ataques.

"Sánchez es un ladrón, tiene cientos de causas de corrupción y está todo el día tratando de interferir en la Justicia, por justamente los problemas que tiene, los problemas que tiene con su mujer", ha afirmado.

El presidente de Argentina ha insistido en su idea de que Sánchez es "claramente un liberticida" debido a la forma "en la que gobierna" porque, a su juicio, "controla el Congreso y controla el Poder Judicial", así que "tiene todas las características de un líder autoritario".

Milei ha llegado incluso a comparar a Sánchez con su némesis política en Argentina, Cristina Fernández: "Las mismas aberraciones que hicieron los Kirchner en Argentina (...) el mismo tipo de estrategias, el mismo accionar", ha asegurado Milei, quien asegura que Sánchez pertenece a esta clase de "personas que tienen un proyecto de poder (...) para enriquecerse de manera ilícita".

El presidente argentino extendió sus críticas en general a los "socialistas y sus esclavos de los medios" a los que llamó "fracasados y tristes", amargados por "una visión sombría de la vida". "Así que lo que puedan decir esos fracasados", ha asegurado sobre el posible efecto rebote que su ajetreada visita ha podido generar en las encuestas a favor de Sánchez, "a mí me tiene absolutamente sin cuidado".

Milei, de hecho, ha restado importancia a la única reacción de Sánchez a su visita (la publicación de una canción de la cantante argentina Lali Espósito, crítica con el presidente argentino). "Quiere decir que soy bastante importante para ellos. Yo vengo de la batalla cultural, tengo como mejores 'skills' (habilidades) para demostrar lo errado del rumbo de los socialistas", como también lo ha hecho sobre los insultos que dedicó a la periodista de la SER Julia Molina.

"No tuve ningún altercado", ha asegurado Milei. "Si vos me haces una pregunta estúpida, te lo voy a decir. Repetir esa estupidez, el problema es tuyo", ha manifestado. "No me parece tan grave. Lo que pasa es que mucha gente de cristal, a los socialistas les contestas y enseguida se ofenden", ha añadido el presidente argentino.

Milei, en términos generales, acabó defendiendo su visita a España como una necesidad, muy por encima de con quién se haya reunido o no: "Es mi deber moral para con un país con el que tenemos una deuda histórica enorme y y civilizadora, alertar sobre los riesgos del Socialismo del siglo XXI", ha asegurado, antes de insistir, en otro momento de la entrevista, que su intención es la de "morir con las botas puestas" en ese sentido.