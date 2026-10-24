Miles de israelíes exigen una comisión de investigación del 7 de Octubre a tres días de las elecciones

Acto para exigir una comisión de investigación sobre el 7 de Octubre en Tel Aviv - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este sábado en Tel Aviv en un acto para pedir una comisión de investigación de los ataques del 7 de Octubre y contra el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apenas tres días antes de las elecciones legislativas del próximo martes, en las que el mandatario se juega su futuro político.

En el acto de la rebautizada como plaza de los Secuestrados de Tel Aviv han participado familias de fallecidos y supervivientes convocados por el Consejo de Octubre para exigir una comisión de investigación sobre el ataque del 7 de octubre y que los dirigentes políticos empiecen a asumir responsabilidades por lo sucedido.

El Consejo de Octubre ha subrayado que se trata de un acto civil de las familias, no un acto político en apoyo a ningún partido ni candidatura. "El principal mensaje de esta tarde es la creación de una comisión de investigación sobre los hechos del 7 de octubre, además de pedir responsabilidades, unidad, esperanza y correcciones", ha explicado la organización.

Entre los asistentes al acto ha habido dirigentes de la oposición, como Gadi Eisenkot, del partido Yashar; Yair Lapid, de Yesh Atid; Avigdor Lieberman, de Yisrael Beiteinu o Yair Golan, del Partido Demócrata.

"Desde el miércoles vamos a trabajar para haya una comisión de investigación de estado que traiga verdad, luz y justicia para las familias", ha afirmado Golan, según recoge medios israelíes. "Es nuestro deber. Es nuestra misión. Vamos a recuperar, construir y reparar. Es nuestra misión", ha argüido.

Sin embargo, el protagonismo ha sido para familiares, víctimas y supervivientes del secuestro que han tomado la palabra sucesivamente en defensa de una investigación imparcial sobre el "fracaso del 7 de octubre" que permitió que "cientos de civiles fueran masacrados y secuestrados".

Así, el rabino Elchanan Danino, padre de Uri Danino, secuestrado y asesinado bajo custodia de las milicias de Hamás, ha defendido la necesidad de conocer la verdad. "La comisión de investigación no nos devolverá a nuestros hijos, pero es un deber para todos nosotros. Es un deber para vuestro futuro y nuestro futuro", ha argumentado.

El partido Likud de Netanyahu pidió el pasado jueves a la Comisión Electoral Central que impidiera que el acto fuera retransmitido por los principales canales de televisión por ser "propaganda electoral", pero la solicitud fue desestimada.