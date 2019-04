Miles de peruanos acuden a la Casa del Pueblo para velar los restos de Alan García

Publicado 18/04/2019 22:38:52 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de peruanos han acudido durante la jornada de este jueves a la Casa del Pueblo, sede del APRA, para velar los restos del expresidente Alan García, quien se suicidó el miércoles cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerle en su domicilio en relación con el entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal peruana de noticias, Andina, las colas frente al edificio para entrar a velar los restos de García se extienden a lo largo de varias calles en la avenida Alfonso Ugarte.

Durante la jornada han acudido a la Casa del Pueblo el fundador del Partido Popular Cristiano y exministro de Justicia Luis Bedoya Reyes, así como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el arzobispo de la capital, Carlos Castillo.

El dirigente del APRA Omar Quesada ha indicado durante la jornada que los restos mortales de García, quien fue presidente de Perú durante dos periodos, serán incinerados por decisión de la familia.

"El sepelio será mañana viernes, en Huachipa en el Camposanto Mapfre. Será cremado y se han hecho todas las consideraciones para que las diferentes bases 'apristas' del país estén presentes", ha indicado, en declaraciones concedidas a la emisora RPP.

Los restos del exdirigente fueron trasladados en la tarde del miércoles a la Casa del pueblo desde el Hospital Casimiro Ulloa en el que falleció después de pegarse un tiro en su vivienda antes de su detención.

La muerte de García ha conmocionado al país, que lo vio convertirse en uno de los presidentes más jóvenes del mundo cuando éste tenía 36 años. Fuentes del partido han indicado que se ha pedido que ningún representante del Gobierno del presidente, Martín Vizcarra, acuda a la vigilia.

Vizcarra ha decretado tres días de luto por la muerte de García. "Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", dijo Vizcarra, que indicó que los días de luto serán el 17, 18 y 19 de abril.

García gobernó Perú en dos mandatos --de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011-- y en los últimos años ha hecho frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre, solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya en Lima.

García estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de dos tramos de la Línea 1 del metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada Odebrecht.

La Policía detuvo el miércoles a Luis Nava, ex secretario general de Presidencia, y Miguel Atala, exvicepresidente, mientras que Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, se entregó.

El ex presidente siempre ha defendido su inocencia y el martes reiteró esta postura en un mensaje publicado en Twitter: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado".

Además de a García, la trama corrupta de Odebrecht ha salpicado a los también ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski, así como a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos aguardan la resolución de sus causas judiciales en la nación andina menos Toledo, que esta pendiente de la extradición desde Estados Unidos.