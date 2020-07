Un millón de personas piden a Google que incluya a Palestina en sus mapas

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi un millón de personas han firmado una petición dirigida a Google para que incluya a Palestina en sus mapas.

"Palestina no aparece en los mapas de Google. ¿Por qué? Israel, creado sobre tierra palestina, está claramente delimitado, pero no hay mención a Palestina. Según Google, Palestina no existe", argumenta la petición.

Además, denuncia que la "omisión" de Palestina supone un "insulto" para su pueblo y afecta a millones de personas que aspiran a una Palestina independiente y "libre de la ocupación y la opresión israelí".

Por todo ello consideran que Google es "cómplice" de la "limpieza étnica del Gobierno israelí" y piden que Google "reconozca Palestina en Google Maps y delimite e identifique claramente los territorios palestinos ocupados ilegalmente por Isarel".

Israel mantiene bajo ocupación militar los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- desde 1967, una ocupación no reconocida por la gran mayoría de la comunidad internacional y que podría suponer un crimen de guerra por la posterior colonización.