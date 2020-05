Un ministro de Bolivia afirma que no tiene los requisitos para ser del MAS por que es "blanco"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Minería de Bolivia, Fernando Vásquez, ha desatado una agria polémica tras afirmar que no tiene los "requisitos" físicos para pertenecer al Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que es "blanco".

"Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista, hay algunas especificaciones inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo", ha afirmado Vásquez, este viernes en una entrevista con la emisora Fides Potosí.

El exsenador del MAS Adolfo Mendoza ha respondido en redes sociales contra estas declaraciones racistas. "La SS alemana de Hitler emitió un comunicado señalando que #FernandoVásquez, ministro de minería de la #Dictadura en #Bolivia, está en la categoría 'Untermensch' (sub humano) y, por tanto, no es aceptado en sus filas", ha ironizado.

También desde posiciones afines al Gobierno han criticado las declaraciones, como Samuel Doria Medina: "Calificar a los demás y a uno mismo por el color de su piel y sus ojos es un acto de ignorancia y estupidez del tamaño del Illimani. Es inadmisible. El ministro de Minería debe disculparse públicamente. Lo rechazo categóricamente".

La periodista Nancy Vacaflor ha recordado que Vásquez no dijo nada parecido cuando fue autoridad en el Gobierno de Evo Morales del MAS. "Estas personas dan asco", ha remachado.

La senadora Jeanine Áñez asumió el poder y se convirtió en presidenta autoproclamada de Bolivia tras la salida precipitada del poder de Morales en medio de una ola de protestas y de la retirada del apoyo por parte del Ejército y la Policía.