Un ministro de Israel critica al Ejército por la inacción ante los ataques de colonos contra palestinos

Pide al titular de la cartera de Defensa una mayor implicación de los soldados para hacer frente a estos incidentes

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Pública de Israel, Omer Barlev, ha enviado una misiva al titular de la cartera de Defensa, Benjamin Gantz, para protestar por la supuesta inacción del Ejército ante el aumento de los ataques por parte de colonos contra palestinos en Cisjordania.

Según las informaciones facilitadas por el portal israelí de noticias Walla, Barlev ha reclamado a Gantz una mayor implicación del Ejército, después de que el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Aviv Kohavi, afirmara que los soldados no han de intervenir en estos casos.

Barlev, que supervisa la acción de la Policía, ha reclamado al ministro de Defensa que deje claro a Kohavi y otros altos cargos militares que los soldados deben arrestar a los sospechosos de llevar a cabo ataques contra palestinos en Cisjordania.

El propio Barlev destacó la semana pasada que estos incidentes están bajo responsabilidad del Ejército, tras ser preguntado sobre por qué no intervenía la Policía, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Durante una reunión celebrada el pasado domingo, Barlev entró en una discusión con Kohavi sobre este punto y citó un documento de 1998 firmado por el entonces fiscal general en el que apuntaba como preferible que la Policía actuara en estos casos, en lugar de los soldados.

La misiva ha sido enviada ante el repunte de los ataques por parte de colonos contra civiles y propiedades palestinas durante los últimos meses y ante la publicación de imágenes en las que se ve a los militares en la zona y sin intervenir.