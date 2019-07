El ministro de Justicia de Reino Unido dimitirá el próximo miércoles

Publicado 21/07/2019 2:59:07 CET

Ministro de Justicia de Reino Unido, David Gauke - Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, David Gauke, ha anunciado este sábado que dimitirá el próximo miércoles porque no podría trabajar con el favorito para suceder a Theresa May al frente del Gobierno británico, el euroescéptico ex ministro de Exteriores, Boris Johnson, quien ha prometido sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo.

Gauke considera que el plan de Boris Johnson para abandonar la UE en octubre con o sin acuerdo sería una gran "humillación nacional", según ha informado este domingo el diario 'Sunday Times'. En este sentido, el ministro de Justicia ha informado de que entregará su carta de renuncia a Theresa May en lugar de esperar a ser despedido cuando el nuevo líder de los 'tories' asuma el cargo.

"Si la prueba de lealtad para permanecer en el gabinete es el compromiso de apoyar el no llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre, no estoy dispuesto a adherirme", ha destacado. "Reconozco que este período en el Gobierno está llegado a su fin", ha añadido.

El proceso interno para elegir al sucesor de Theresa May arrancó con diez candidatos, de los cuales dos se retiraron en el último momento y seis fueron cribados en cinco votaciones en las que han participado los 313 diputados 'tories'.

Ahora, Johnson y Hunt protagonizan una nueva fase en la que los cerca de 160.000 militantes conservadores emitirán un voto por correo postal. El ganador y, por tanto, el nuevo líder 'tory' y, por ende, primer ministro de Reino Unido se conocerá el próximo martes 23 de julio.

Johnson fue una de las caras visibles de la campaña a favor del Brexit para el referéndum de 2016. Ha prometido materializar el divorcio entre Londres y Bruselas el 31 de octubre --nueva fecha límite-- con o sin acuerdo. Aunque ha planteado modificar la versión actual, la Unión Europea ha insistido en que no renegociará.

May dimitió formalmente el pasado 7 de junio, aunque se mantendrá en el cargo de forma interina hasta que los 'tories' elijan a su sucesor, tras tres intentos fallidos de que el Parlamento aprobara el acuerdo del Brexit negociado por las partes.