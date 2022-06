Ministros de Exteriores de los 27 se expresan a favor de la candidatura de Ucrania a la UE

Banderas de Ucrania y de la Unión Europea - VALERIA MONGELLI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han expresado este lunes a favor de la candidatura de Ucrania al bloque, en la primera reunión a Veintisiete después de que Kiev recibiera el dictamen favorable de la Comisión Europea a su integración europea y pidiera el estatus de candidato.

Después de que Bruselas abogará en su dictamen formal por considerar a Ucrania como candidato, asumiendo que Kiev afrontará reformas importantes en el campo de la judicatura o la lucha contra la corrupción, los titulares de Exteriores europeos han mostrado un frente unido en apoyo a Ucrania.

"Es un imperativo político, estratégico y moral", ha afirmado la nueva ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, sobre la opción de conceder el estatus de candidato, cuya última palabra la tienen los líderes europeos en la cumbre los próximos 23 y 24 de junio.

En este sentido, Francia ha pedido un mensaje "claro y positivo" a la petición de Kiev, afirmando que la UE debe enviar una señala de apoyo al pueblo ucraniano y mandar un mensaje a Rusia.

"Es un momento histórico en el que todos tenemos que reflexionar sobre lo que seremos los próximos años si tomamos la dirección equivocada en esta situación", ha avisado la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, insistiendo en que pese a que el camino a la UE es "complicado y duro", Europa "siempre crece en momentos difíciles".

Mientras, Países Bajos, otro Estado miembro tradicionalmente reticente con la Ampliación, ha valorado la propuesta "equilibrada" de la Comisión Europea y ha avanzado el apoyo neerlandés. "Es una propuesta buena que señala la tremenda importancia de la unidad en este contexto geopolítico", ha valorado el responsable de Exteriores, Wopke Hoekstra.

Por su lado, República Checa ha pedido "voluntad política" a los socios europeos para apoyar el estatus de candidato de Ucrania, afirmando que de lo contrario el pueblo ucraniano que "muere por los valores europeos" se sentiría "abandonado" en plena guerra contra Rusia.

"Es una guerra que Vladimir Putin combate con ideas imperiales y Ucrania no quiere ser parte de esto. Es una situación especial y debemos reflejarlo, es una decisión política", ha subrayado el titular de Exteriores, Jan Lipavsky.

Su homólogo letón, Edgar Rinkevics, ha destacado el compromiso del país con los valores europeos y que tiene "suficiente" progreso en las reformas democráticas para ser considerado país candidato. "Espero que haya apoyo unánime", ha dicho a su llegada a la reunión en Luxemburgo.

A su vez, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha subrayado el "gran paso adelante" que supone el dictamen positivo de Bruselas a la adhesión de Ucrania, además de para las aspiraciones de Moldavia y Georgia. "No puedo anticipar nada pero no he escuchado a nadie oponerse", ha indicado Borrell sobre el apoyo de los Veintisiete.