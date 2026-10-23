Moldavia expulsará a un diplomático ruso tras denunciar el impacto de un dron sobre su territorio

Archivo - El ministro de Exteriores de Moldavia, Mihai Popsoi - Oleksandr Klymenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Moldavia ha anunciado este viernes que declarará 'persona non grata' a un diplomático ruso de servicio en Chisinau, lo que implica que deberá abandonar el país, una medida en represalia por el impacto de un dron ruso en su territorio.

El Ministerio de Exteriores ha hecho el anuncio en sus redes sociales, donde ha justificado su decisión por "el incidente ocurrido en la localidad de Chistelnita, en el distrito de Telenesti (noreste), donde un dron cargado de explosivos cayó a unos 100 metros de una vivienda".

La cartera diplomática ha condenado "enérgicamente la violación del espacio aéreo", tras un incidente que, a su vez, considera "una grave violación de la soberanía y la seguridad" del país y "amenaza directa para la seguridad" de los moldavos.

"Este tipo de acciones son inaceptables y demuestran, una vez más, los riesgos que genera la guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania", ha advertido, antes de emplazar a Moscú a que cese "este tipo de acciones que ponen en peligro la seguridad regional".

El anuncio llega después de que el Ministerio de Defensa moldavo haya denunciado un aumento de este tipo de sucesos sobre su territorio. Así, desde principios de 2026, se han registrado 65 incidentes que implican la violación de su espacio aéreo, 17 de ellos solo en el mes de octubre.