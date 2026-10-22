MSF denuncia que los naufragios de barcos con migrantes a bordo "no son accidentes" ni "casos aislados"

Archivo - Migrantes frente a las costas de la isla de Lesbos, en Grecia - Angelos Tzortzinis/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves que los naufragios de embarcaciones con migrantes a bordo en el mar Mediterráneo "no son accidentes" ni "casos aislados" y ha hecho hincapié en que "buscar seguridad no es un delito".

"Durante más de una década, MSF ha estado apoyando a los que tratan de llegar a Lesbos y Samos, incluidos supervivientes de naufragios, lo que nos ha permitido ver las devastadores consecuencias de las políticas que crean un patrón recurrente de violencia en el mar", ha indicado en un comunicado.

"Entre los pacientes de MSF, varios supervivientes relatan haber sido víctimas de devoluciones en caliente, persecuciones a gran velocidad, maniobras agresivas e interceptaciones peligrosas, acciones que han provocado naufragios y ahogamientos", ha alertado, según un comunicado en el que han indicado que estas personas "han señalado que intentaron cruzar el mar en varias ocasiones antes de llegar a Grecia".

En este sentido, el coordinador de la ONU en Grecia, Fabrizio Andriolo, ha insistido en que "las políticas de la UE deben garantizar que todas las medidas de gestión migratoria y control de fronteras respeten la preservación de la vida y la dignidad, en cumplimiento de los Derechos Humanos y el derecho marítimo".

Sus palabras llegan tan solo unos días después de que doce personas, entre ellas un bebé, hayan muerto a causa del hundimiento de dos embarcaciones en aguas situadas frente a las costas de Grecia.