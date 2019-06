MSF pide a la ONU que mejore las condiciones de los centros para civiles en Sudán del Sur

Publicado 21/06/2019 16:17:14 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha instado a Naciones Unidas a mejorar las condiciones de los Centros de Protección de civiles habilitados en Sudán del Sur, donde 180.000 personas se exponen a contraer enfermedades prevenibles por la precaria situación de estos complejos.

Las bases de la ONU sirvieron como teórico refugio improvisado para miles de personas desplazadas tras el estallido de la guerra a finales de 2013. A medida que se extendió el conflicto y ante la falta de avances, estas bases se reconvirtieron en Centros de Protección (PoC) custodiados por efectivos de la misión internacional (UNMISS).

Estos enclaves se previeron como un refugio temporal de tres días, pero llevan operativos 'de facto' casi seis años y presentan carencias en materia de seguridad, alimentación, agua, salud y refugio. MSF trabaja en dos de ellos, el de Bentiu, donde permanecen unas 100.000 personas, y el de Malakal, en el que hay unas 30.000.

Peter llegó al centro de Bentiu hace cinco años y reconoce que "las condiciones no son buenas", entre otras razones porque "los hogares se forman juntando cinco refugios sin separación alguna". "Si alguien, por ejemplo, tiene tuberculosis y no lo sabe, tememos que pueda contagiar a quienes viven en el resto de tiendas", lamenta.

En estas instalaciones han recalado personas como Teresa, originaria de Mayendit y madre de tres hijos, que recuerda cómo "muchas familias" se separaron cuando su aldea fue atacada. "Incluso hubo niños que acabaron huyendo con otras familias y se dispersaron junto a ellas", asegura.

MSF ha reclamado de forma reiterada la mejora de los servicios de estos centros, por ejemplo en materia de agua y saneamiento. En este sentido, la ONG ha advertido de que las condiciones son tan precarias que el desbordamiento de las letrinas provoca que rebosen los canales de aguas residuales, lo que expone a los civiles a enfermedades prevenibles pero potencialmente mortales.

Casi la mitad de los pacientes atendidos en el hospital de MSF en Bentiu son niños menores de cinco años con enfermedades como diarrea acuosa aguda, enfermedades cutáneas, infecciones oculares y lombrices intestinales, según un comunicado de la organización.

En Malakal la situación se repite, afirma Martha, una desplazada de 27 años que alude al hambre. "Cuando conseguimos sorgo no sabemos dónde molerlo o no tenemos dinero suficiente para pagar por ello. Incluso si lo logramos, es posible que no tengamos agua para cocerlo", asegura.

Para muchos de estos civiles, sin embargo, la alternativa es peor fuera de los centros, ya que persisten combates esporádicos y brotes de violencia en algunas zonas. "Si vemos que hay paz, entonces saldremos. Si no, es mejor permanecer aquí", afirma Teresa desde Bentiu.

INTENTOS DE SUICIDIO

Los equipos de MSF llevaron a cabo más de 2.400 consultas de salud mental a desplazados en el centro de Malakal por los niveles extremos de violencia sufridos durante el conflicto y un sentimiento de desesperación que se ve agravado por el entorno. Solo en 2018, el hospital de la ONG atendió a 51 personas que habían intentado suicidarse.

El responsable de salud mental en Malakal, Carlos Alberto Meza, ha incidido en la "historia de violencia" que arrastra gran parte de los desplazados, muchos de los cuales han vivido momentos traumáticos como la muerte de familiares o la pérdida de sus casas.

"Esto, sumado a las precarias condiciones de vida en los PoC, puede desencadenar síndromes psicóticos", ha alertado Meza, que ha atribuido la mayoría de las tentativas de suicidio al "hacinamiento" en que han vivido los civiles durante los últimos años. "La falta de alimentos y de empleo son factores detonantes que, tras muchos años de padecimiento, se convierten en problemas de salud mental graves y ante los que muchos no ven otra salida que el suicidio", ha apostillado.