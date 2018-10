Muere un soldado de Israel por disparos desde Gaza, la primera baja israelí desde el inicio de las protestas

Publicado 22/07/2018 11:49:39 CET

Al menos un soldado israelí ha muerto este viernes por disparos efectuados por hombres armados cerca de la frontera con el sur de la Franja de Gaza, según ha confirmado el Ejército, en lo que sería la primera baja israelí en el marco del incremento de las tensiones en la zona desde finales de marzo.

"Hoy ha muerto un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante una actividad operativa cerca de la Franja de Gaza. Un escuadrón terrorista ha disparado contra las tropas y el soldado ha resultado herido de gravedad", ha indicado en un mensaje en Twitter.

El Ejército israelí ha indicado que el soldado "ha fallecido posteriormente a causa de sus heridas". "Su familia ha sido notificada. El Ejército expresa sus sentidas condolencias y seguirá apoyando a la familia", ha agregado.

Las fuerzas de Israel han llevado a cabo varios ataques contra puntos del enclave palestino y ha confirmado que ha alcanzado 15 objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte de la Franja de Gaza.

Así, ha detallado que entre los objetivos figuran un puesto de mando que contenía munición, centros de entrenamiento y observación y otra infraestructura. "Los ataques siguen en marcha", ha agregado.

Los ataques israelíes se han saldado con la muerte de al menos cuatro palestinos, todos los cuales serían miembros de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás. Los palestinos muertos han sido identificados como Muhamad Abú Farhané, Shaaban Abú Jatar, Muhamad Qishta y Mohamad Sharif Baduán.

Además, las fuerzas israelíes han interceptado dos proyectiles disparados desde el enclave contra el país. Un tercero ha impactado en una zona abierta cerca del kibbutz de Nahal Ol, sin causar víctimas ni daños.

El Ejército ha recalcado que considera "muy graves" el ataque y "la hostilidad orquestada por Hamás durante los últimos meses". "Hamás ha elegido empeorar la situación de seguridad y asumirá las consecuencias de sus actos", ha remachado.

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, había advertido este mismo viernes que Hamás no está dejando otra opción a su Gobierno que lanzar "una dolorosa y amplia campaña militar", tal y como ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.

Lieberman ha mantenido por la tarde una conversación con el coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, en la que le ha trasldado que Israel "responderá con dureza".

"A partir de ahora toda la responsabilidad recae en la cúpula de Hamás. Si Hamás sigue lanzando cohetes, el resultado será mucho peor de lo que piensan. La responsabilidad de toda la destrucción y pérdida de vidas recaerá sobre Hamás", ha dicho, tal y como ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

El propio Mladenov ha recurrido a su cuenta en Twitter para señalar que "todo el mundo en Gaza debe alejarse del abismo". "No la semana que viene, no mañana. Ahora mismo. Aquellos que quieren provocar a palestinos e israelíes para ir a otra guerra no deben tener éxito", ha remachado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha reclamado a la comunidad internacional que intervenga "de manera inmediata" para poner fin a la "escalada" de Israel contra el enclave.

LAS PROTESTAS EN GAZA

La frontera entre Israel y el enclave palestino ha sido escenario de un incremento de la violencia desde el 30 de marzo, cuando arrancó la 'Gran Marcha del Retorno' para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.

Desde entonces, la represión israelí de las protestas se ha saldado con la muerte de cerca de 140 palestinos. La jornada más letal fue la del 14 de mayo, día en que Estados Unidos inauguró su nueva Embajada en Jerusalén, lo que supone reconocer la ciudad santa como capital de Israel, y víspera de la 'Nakba' o 'Día de la Catástrofe', en el que se conmemora el inicio del éxodo palestino. Más de 60 personas murieron por los enfrentamientos con las tropas israelíes.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 18 de mayo la apertura de una investigación para esclarecer los posibles crímenes de Israel durante la represión de las últimas protestas en Gaza, a pesar de las críticas del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La resolución que proponía la creación de una comisión 'ex profeso' para analizar la situación fue aprobada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra, los de Estados Unidos y Australia. España voto 'sí', mientras que otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Eslovaquia, Hungría o Croacia optaron por la abstención.

Los incidentes de este viernes tienen lugar un día después de que el Parlamento israelí aprobara la ley de "Estado nación", muy controvertida pese a tener un carácter simbólico.

La ley estipula que "Israel es la patria histórica del pueblo judío, que tiene un derecho exclusivo a la autodeterminación nacional en él", declara Jerusalén como capital del país, y quita al árabe su designación idioma oficial junto con el hebreo, rebajándolo a un "estatus especial" que permite su uso dentro de las instituciones israelíes.