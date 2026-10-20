Mueren doce personas y 30 resultan heridas tras chocar un autobús y un camión en Egipto

Archivo - Una ambulancia en la capital de Egipto, El Cairo (archivo) - Ahmed Gomaa / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este martes a causa de una colisión entre un autobús y un camión en los alrededores de la capital de Egipto, El Cairo, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

El Ministerio de Sanidad egipcio ha señalado que el accidente ha tenido lugar cerca de Dahsur, a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo, antes de agregar que los hospitales de la zona han sido puestos "en alerta máxima" ante el gran número de víctimas, un balance que es además "preliminar".

El titular de la cartera, Jaled Abdelghafar, ha dado instrucciones para que "se brinde toda la atención necesaria a los heridos", ha indicado el Ministerio en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha expresado además sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas.