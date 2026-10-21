Mueren dos personas en nuevos intercambios de ataques nocturnos entre Ucrania y Rusia

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de los nuevos intercambios de ataques registrados durante la última noche entre Ucrania y Rusia, según han confirmado las autoridades de sendos países, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha señalado en un mensaje en redes sociales que una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa de un ataque ruso contra la localidad de Bucha, que ha causado además daños materiales en dos edificios.

Asimismo, el gobernador de la región rusa de Briansk, Egor Kovalchuk, ha indicado que un hombre ha muerto a causa del impacto de un dron contra su vehículo cuando circulaba por la localidad de Klimovo, un incidente que se ha saldado con una segunda persona herida.

La Fuerza Aérea ucraniana ha manifestado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 186 drones contra el país, antes de asegurar que 150 han sido destruidos y confirmar impactos en 27 puntos, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros trece lugares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reseñado que los sistemas de defensa antiaérea del país han derribado 373 drones durante las últimas horas en varios puntos del país, incluidas la región de Moscú y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--.